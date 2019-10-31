Абдулманап Нурмагомедов признался, за что Хабиба исключили из колледжа

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как сына исключили из колледжа за слабую успеваемость в изучении английского языка.
Абдулманап Нурмагомедов признался, за что Хабиба исключили из колледжа
  • @abdulmanap.nurmagomedov
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«Хабиб стал изучать языки немного позже. Кстати, из колледжа его исключили именно из-за незнания английского на должном уровне. Зато теперь завуч просит простить её, когда слышит, как Хабиб общается на пресс-конференциях по всему миру. Поверьте, умственное развитие я всегда ставил на первое место. Говорил сыну: «Сначала учёба, а уже потом спорт», — рассказал Нурмагомедов-старший на встрече со студентами Махачкалинского финансово-экономического колледжа.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, как заставлял сына учиться.

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