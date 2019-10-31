Абдулманап Нурмагомедов признался, за что Хабиба исключили из колледжа
- @abdulmanap.nurmagomedov
«Хабиб стал изучать языки немного позже. Кстати, из колледжа его исключили именно из-за незнания английского на должном уровне. Зато теперь завуч просит простить её, когда слышит, как Хабиб общается на пресс-конференциях по всему миру. Поверьте, умственное развитие я всегда ставил на первое место. Говорил сыну: «Сначала учёба, а уже потом спорт», — рассказал Нурмагомедов-старший на встрече со студентами Махачкалинского финансово-экономического колледжа.
Ранее отец Нурмагомедова рассказал, как заставлял сына учиться.