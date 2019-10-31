Отец Нурмагомедова рассказал, как заставлял сына учиться

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о школьных и студенческих годах спортсмена.

«Поступив в колледж, он был обычным студентом, ходил на тренировки. Но когда спустя полтора года попал в юношескую сборную России, мы перевели его на заочное отделение, потому что в этом учебном заведении нельзя пропускать занятия. А на сборах днём и ночью я заставлял Хабиба заниматься. Мы обычно работали по пять с половиной часов, а вечером он брал справочник Ожегова и выписывал оттуда 100 незнакомых ему слов. Все шли спать, а Хабиб штудировал книгу. Ещё летом после окончания шестого класса он наизусть выучил 200 хадисов (предания о словах и действиях пророка Мухаммеда. — RT), за что я подарил ему велосипед», — сказал Нурмагомедов-старший на встрече со студентами Махачкалинского финансово-экономического колледжа.

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