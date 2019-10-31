Эмбиид и Таунс устроили драку в матче НБА между «Филадельфией» и «Миннесотой»

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Центровые Джоэл Эмбиид и Карл-Энтони Таунс устроили драку во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Миннесота Тимбервулвз».
Эмбиид и Таунс устроили драку в матче НБА между «Филадельфией» и «Миннесотой»
  • Reuters

Инцидент произошёл в концовке третьей четверти. Игрокам и тренерам обеих команд пришлось растаскивать устроивших драку одноклубников. За такое поведение Эмбиид и Таунс были удалены с площадки.

По информации СМИ, причиной драки могли стать колкие шутки Эмбиида в адрес Таунса в социальных сетях.

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 117:95 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Сиксерс» стал Эмбиид, набравший 19 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 16 подборов в активе Эла Хорфорда.

За «Миннесоту» 19 очков набрал Эндрю Уиггинс. В активе удалённого Таунса 13 очков.

Ранее сообщалось, что 59 очков Хардена и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Хьюстону» победить «Вашингтон» в матче НБА.

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