Эмбиид и Таунс устроили драку в матче НБА между «Филадельфией» и «Миннесотой»

Центровые Джоэл Эмбиид и Карл-Энтони Таунс устроили драку во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Миннесота Тимбервулвз».

Инцидент произошёл в концовке третьей четверти. Игрокам и тренерам обеих команд пришлось растаскивать устроивших драку одноклубников. За такое поведение Эмбиид и Таунс были удалены с площадки.

По информации СМИ, причиной драки могли стать колкие шутки Эмбиида в адрес Таунса в социальных сетях.

KAT and Joel Embiid got into it in Philly 😳 pic.twitter.com/2hECsbzKRv — SportsCenter (@SportsCenter) 31 октября 2019 г.

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 117:95 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Сиксерс» стал Эмбиид, набравший 19 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 16 подборов в активе Эла Хорфорда.

За «Миннесоту» 19 очков набрал Эндрю Уиггинс. В активе удалённого Таунса 13 очков.

Ранее сообщалось, что 59 очков Хардена и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Хьюстону» победить «Вашингтон» в матче НБА.