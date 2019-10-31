Эмбиид и Таунс устроили драку в матче НБА между «Филадельфией» и «Миннесотой»
- Reuters
Инцидент произошёл в концовке третьей четверти. Игрокам и тренерам обеих команд пришлось растаскивать устроивших драку одноклубников. За такое поведение Эмбиид и Таунс были удалены с площадки.
По информации СМИ, причиной драки могли стать колкие шутки Эмбиида в адрес Таунса в социальных сетях.
KAT and Joel Embiid got into it in Philly 😳 pic.twitter.com/2hECsbzKRv— SportsCenter (@SportsCenter) 31 октября 2019 г.
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 117:95 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком в составе «Сиксерс» стал Эмбиид, набравший 19 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 16 подборов в активе Эла Хорфорда.
За «Миннесоту» 19 очков набрал Эндрю Уиггинс. В активе удалённого Таунса 13 очков.
Ранее сообщалось, что 59 очков Хардена и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Хьюстону» победить «Вашингтон» в матче НБА.