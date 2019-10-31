59 очков Хардена и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Хьюстону» победить «Вашингтон» в матче НБА

Короткая ссылка
«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Вашингтон Визардз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
59 очков Хардена и трипл-дабл Уэстбрука помогли «Хьюстону» победить «Вашингтон» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 159:158 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Хьюстона» стал Джеймс Харден, записавший в свой актив 59 очков. Трип-дабл из 17 очков, 12 ассистов и десяти подборов оформил Рассел Уэстбрук.

В составе «Вашингтона» 46 очков набрал Брэдли Бил.

Таким образом, Харден и Бил стали вторыми с 1970 года соперниками, набравшими более 55 и 45 очков в одном матче, после Гилберта Аринаса и Коби Брайанта, записавших в свой актив 60 и 45 очков соответственно в матче сезона-2006/07 между «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри сломал руку в матче НБА с «Финиксом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить