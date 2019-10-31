Семак: у «Зенита» нет цели махнуть на Кубок России по футболу

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над томской «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Хорошая игра. Предоставилась возможность дать сыграть тем, кто получает не так много игровой практики. Для нас это информация о состоянии футболистов и тем или иным позициям. Хорошая игра, за исключением части первого тайма, когда дали создать несколько моментов у своих ворот», — приводит слова специалиста пресс-служба сине-бело-голубых.

Он отметил, что команда подошла к игре с необходимым настроем и заявил, что «Зенит» всегда ставит максимальные задачи. 

«Желание выиграть Кубок России есть, хотим побеждать в каждом матче и турнире. Цели махнуть на что-то рукой у нас нет. Будем стараться выполнять максимум, но в разумных пределах, учитывая цели, которые кажутся более важными», — добавил Семак. 

«Зенит» разгромил «Томь» со счётом 4:0 и вышел в четвертьфинал турнира.

Ранее Семак объяснил, почему Лунёв не попал в заявку «Зенита» на матч с «Томью».

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