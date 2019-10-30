Семак объяснил, почему Лунёв не попал в заявку «Зенита» на матч с «Томью»
«Он по медицинским показаниям не попал в заявку. Летел ещё в Самару с некой проблемой, могли использовать его только в случае форс-мажора. Отпустили его с этой игры, чтобы он планомерно лечился», — приводит слова специалиста пресс-служба сине-бело-голубых.
Он также выразил надежду, что вратарю не понадобится операция. По его словам, в ближайшие дни в клубе поймут, стал ли Лунёв себя лучше чувствовать.
«Надеюсь, справимся консервативно», — добавил Семак.
Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России.