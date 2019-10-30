Семак объяснил, почему Лунёв не попал в заявку «Зенита» на матч с «Томью»

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал причины отсутствия голкипера Андрея Лунёва в заявке команды на матч 1/8 финала Кубка России по футболу с томской «Томью» (4:0).

«Он по медицинским показаниям не попал в заявку. Летел ещё в Самару с некой проблемой, могли использовать его только в случае форс-мажора. Отпустили его с этой игры, чтобы он планомерно лечился», — приводит слова специалиста пресс-служба сине-бело-голубых.

Он также выразил надежду, что вратарю не понадобится операция. По его словам, в ближайшие дни в клубе поймут, стал ли Лунёв себя лучше чувствовать.

«Надеюсь, справимся консервативно», — добавил Семак.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить