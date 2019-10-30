Ковалёв — Альваресу: это мой вес

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв уверен в своих силах перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я уважаю поступок Альвареса и риск, на который он идёт. Это бокс, и в боксе только настоящие мужчины могут показать себя, продемонстрировать, что они настоящие бойцы, и Канело именно таков. Но это мой вес, я в нём выступал с самого первого боя и хочу написать свою историю. Сейчас в полутяжёлом весе много отличных поединков, отличных боксёров, даже Канело поднялся в полутяжёлый вес», — цитирует Ковалёва Allboxing.

Для Сауля Альвареса поединок с россиянином станет дебютным в полутяжёлой весовой категории. Бой состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Альварес назвал Ковалёва самым сильным соперником в карьере.