Альварес назвал Ковалёва самым сильным соперником в карьере

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Мексиканский боксёр Сауль Альварес в преддверии поединка с российским чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым признал силу соперника.
Альварес назвал Ковалёва самым сильным соперником в карьере
  • © Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У него длинные руки и очень хороший джеб. Он понимает, как нежно двигаться по рингу, но мы готовы к этому. Ковалёв — мой самый сильный противник, без сомнения, и я очень рискую, но мы готовы к поединку. У нас есть ум и навыки для победы над Ковалёвым», — приводит слова Альвареса boxingnews24.

Поединок мексиканского боксёра с Сергеем Ковалёвым состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, почему Ковалёва не стоит считать аутсайдером в бою с Альваресом.

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