Шипулин подписал соглашение о переводе половины зарплаты на нужды ветеранов

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Олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат Госдумы России Антон Шипулин рассказал о том, что подписал соглашение о переводе половины своей зарплаты ветеранам.
Шипулин подписал соглашение о переводе половины зарплаты на нужды ветеранов
  • РИА Новости

«Первое, что я сделал, став депутатом Госдумы, — пообещал переводить ровно половину своей зарплаты Совету ветеранов Серовского городского округа. Сегодня я подписал соглашение с этой организацией. Теперь всё официально: ровно половина зарплаты каждый месяц, пока я депутат, будет перечисляться ветеранам. Деньги тратятся по усмотрению ветеранов, покупается то, что необходимо. Я говорю о заботе о наших ветеранах, родителях и пожилых родственниках. Эти люди нас вырастили, дали нам воспитание, образование, заботу, ласку, любовь. Это мы должны быть благодарными, обязаны заботиться и помогать. Важно научить этому уже наших детей, чтобы сохранилась эта преемственность поколений», — написал Шипулин в Instagram.

Бывший спортсмен был избран депутатом Государственной думы России в 2019 году.

Ранее Шипулин заявил, что Кузьмина уходит из биатлона настоящей легендой.

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