Эксперт прокомментировал признание гола Жиркова лучшим в РПЛ по итогам октября
- ©fc-zenit.ru
«Гол действительно лучший, на загляденье», — заявил Ковылин, у которого Жирков начинал в тамбовском «Спартаке».
Как отметил тренер, это его не удивило, поскольку футболист сделал то, что давно умел делать.
«У нас в Тамбове Юра за два сезона забил столько же, сколько за следующие 15. В 2002-м — 10, а в 2003-м — уже 16. Под нападающими в центре играл. Для полузащитника такой результат — выше крыши. Много забил таких же, как «Крыльям» — бил с лёту или с полулёта», — рассказал Ковылин.
Он добавил, что Жирков здорово исполнял и стандарты.
Лучшим по итогам голосования болельщиков и экспертов признан гол защитника «Зенита» Юрия Жиркова в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 14-го тура, завершившегося победой петербургской команды со счётом 2:0.
Телекомментатор Георгий Черданцев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал возможный переход форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в миланский «Интер».