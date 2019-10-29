Эксперт прокомментировал признание гола Жиркова лучшим в РПЛ по итогам октября

Тренер Владимир Ковылин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал признание гола Юрия Жиркова лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам октября.

«Гол действительно лучший, на загляденье», — заявил Ковылин, у которого Жирков начинал в тамбовском «Спартаке».

Как отметил тренер, это его не удивило, поскольку футболист сделал то, что давно умел делать.

«У нас в Тамбове Юра за два сезона забил столько же, сколько за следующие 15. В 2002-м — 10, а в 2003-м — уже 16. Под нападающими в центре играл. Для полузащитника такой результат — выше крыши. Много забил таких же, как «Крыльям» — бил с лёту или с полулёта», — рассказал Ковылин.

Он добавил, что Жирков здорово исполнял и стандарты.

Лучшим по итогам голосования болельщиков и экспертов признан гол защитника «Зенита» Юрия Жиркова в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 14-го тура, завершившегося победой петербургской команды со счётом 2:0.

Телекомментатор Георгий Черданцев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал возможный переход форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в миланский «Интер».