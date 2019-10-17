Эксперт прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Интер»
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По мнению эксперта, Дзюба интересен любому хорошему клубу как минимум потому, что он лидирует по системе «гол + пас» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Черданцев также отметил выступление футболиста в Лиге чемпионов.
Вместе с тем, считает эксперт, есть нюансы.
«Контракт Дзюбы достаточно большой, чтобы европейский клуб его потянул. И не забывайте о разнице в налогах в России и за рубежом. Я имею в виду тот налог, который платит гражданин. Конечно, в России он меньше, чем в Европе», — пояснил он.
Черданцев добавил, что тот большой контракт, который есть у Дзюбы сейчас, может стать для него последним в силу возраста.
Ранее сообщалось, что Дзюба попал в сферу интересов миланского «Интера».
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