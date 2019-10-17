Эксперт прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Интер»

Телекомментатор Георгий Черданцев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал возможный переход форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в миланский «Интер».

По мнению эксперта, Дзюба интересен любому хорошему клубу как минимум потому, что он лидирует по системе «гол + пас» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Черданцев также отметил выступление футболиста в Лиге чемпионов.

Вместе с тем, считает эксперт, есть нюансы.

«Контракт Дзюбы достаточно большой, чтобы европейский клуб его потянул. И не забывайте о разнице в налогах в России и за рубежом. Я имею в виду тот налог, который платит гражданин. Конечно, в России он меньше, чем в Европе», — пояснил он.

Черданцев добавил, что тот большой контракт, который есть у Дзюбы сейчас, может стать для него последним в силу возраста.

Ранее сообщалось, что Дзюба попал в сферу интересов миланского «Интера».

Экс-футболист сборной России Андрей Тихонов в беседе с Inforeactor прокомментировал предстоящий отборочный матч чемпионата Европы — 2020 с Бельгией.