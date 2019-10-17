Источник: «Интер» заинтересовался Дзюбой

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба попал в сферу интересов миланского «Интера».
Источник: «Интер» заинтересовался Дзюбой
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Как сообщает Il Giornale, в связи с травмой Алексиса Санчеса главный тренер «Интера» Антонио Конте нуждается в нападающем. Наставника миланцев не устраивает, что в его распоряжении осталось всего четыре нападающих: Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку, Маттео Политано и Себастьяно Эспозито.

По информации источника, «Интер» обратил внимание на Артёма Дзюбу, чей контракт с «Зенитом» завершается в 2020 году. Также в сфере интересов команды Антонио Конте форвард «Челси» Оливье Жиру.

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