Семак рассказал о ходе лечения Малкома

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему бразильский футболист Малком был прооперирован спустя два месяца после получения травмы.
Семак рассказал о ходе лечения Малкома
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Изначально надеялись, что обойдёмся консервативными методами, но не вышло. Следующий этап — операционный. Надеялись, что он сумеет помочь нам в осенней части, но это жизнь, это спорт. К сожалению, не получилось», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом».

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн. Футболист сыграл два матча за сине-бело-голубых, после чего получил травму.

Ранее экс-футболист «Зенита» Ансальди показал, как побеждал Дзюбу в армрестлинге.

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