Семак рассказал о ходе лечения Малкома

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему бразильский футболист Малком был прооперирован спустя два месяца после получения травмы.

«Изначально надеялись, что обойдёмся консервативными методами, но не вышло. Следующий этап — операционный. Надеялись, что он сумеет помочь нам в осенней части, но это жизнь, это спорт. К сожалению, не получилось», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом».

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн. Футболист сыграл два матча за сине-бело-голубых, после чего получил травму.

Ранее экс-футболист «Зенита» Ансальди показал, как побеждал Дзюбу в армрестлинге.