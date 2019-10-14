Экс-футболист сборной России Тихонов прокомментировал предстоящий матч с Бельгией

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Экс-футболист сборной России Андрей Тихонов в беседе с Inforeactor прокомментировал предстоящий отборочный матч чемпионата Европы-2020 против Бельгии.
Экс-футболист сборной России Тихонов прокомментировал предстоящий матч с Бельгией
  • РИА Новости

«Если команда будет показывать такую же игру, какую демонстрирует в данный момент, победа в два мяча над бельгийцами вполне реальна», — заявил он.

По его словам, положительно на результате может сказаться проведение встречи в Санкт-Петербурге, где наверняка соберётся полный стадион.

Как считает Тихонов, игра с Кипром показала, что россияне настроены завершить отборочный цикл на мажорной ноте, и им по силам это сделать.

Со своей стороны, журналист, футбольный комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН отметил, что главный тренер Станислав Черчесов достойно подготовил национальную команду к этому циклу.

«Более того, некоторые игроки, например, Артём Дзюба, достигли максимального своего потенциала. Он придал уверенности сборной», — сказал Гусев.

Он добавил, что с оптимизмом смотрит на предстоящий матч с Бельгией.

Ранее сообщалось, что сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в отборочном матче Евро-2020 с Кипром.

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