Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в отборочном матче Евро-2020 с Кипром

Сборная России по футболу обратилась к болельщикам после победы в отборочном матче чемпионата Европы-2020 над командой Кипра (5:0).

«Бесценные моменты. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас сегодня на стадионе и всем, кто переживал у экранов. Без вашей поддержки никуда, лучшие! Играем за вас!» — гласит пост в аккаунте сборной России в Instagram.

Подопечные Станислава Черчесова досрочно гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу-2020.

Ранее Прядкин заявил, что выход сборной на Евро-2020 даст положительный импульс всей РПЛ.