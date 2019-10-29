Гол Жиркова признан лучшим в РПЛ по итогам октября
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим по итогам голосования болельщиков и экспертов признан гол защитника «Зенита» Юрия Жиркова в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 14-го тура, завершившегося победой петербургской команды со счётом 2:0.
⚽ Гол Юрия Жиркова в ворота «Крыльев Советов» признан лучшим в октябре!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 29 октября 2019 г.
Роскошный удар игрока «Зенита» выбрали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР 🔝#РПЛтопчик#ЛучшийГолМесяца#КрыльяЗенит#Зенитpic.twitter.com/bDlurTUVie
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил главу РПЛ Сергея Прядкина орденом Почёта.