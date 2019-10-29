Гол Жиркова признан лучшим в РПЛ по итогам октября

Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования за лучший гол октября.

Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим по итогам голосования болельщиков и экспертов признан гол защитника «Зенита» Юрия Жиркова в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 14-го тура, завершившегося победой петербургской команды со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил главу РПЛ Сергея Прядкина орденом Почёта.