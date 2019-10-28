«Рейнджерс» уступили «Бостону» в НХЛ, несмотря на два очка Панарина

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, проходившая в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой «Бостона» со счётом 7:4.

В составе победителей хет-трик на счету Патриса Бержерона, дважды забрасывал Брэд Маршанд. Также забрасывали Чарли Койл и Здено Хара.

У «Рейнджерс» отличились Мишель Хэйли, Павел Бучневич, Крис Крайдер и Брэди Шей.

Российский форвард хозяев Артемий Панарин отдал две результативные передачи. Павел Бучневич также набрал два очка (1+1). Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев вышел на площадку в третьем периоде и отразил 9 бросков из 11.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» в овертайме обыграл «Детройт» в матче НХЛ.