«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Детройт» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В основное время за «Сент-Луис» забили Брэйден Шенн, Зак Сэнфорд и Райан О’Райлли, оформивший дубль. Иван Барбашев не отличился результативными действиями.

В составе «Детройта» отличились Филип Гронек, Дилан Ларкин, Валттери Фильппула и Тайлер Бертуцци. Евгений Свечников очков не набрал.

В овертайме победу «Блюз» принесла шайба Дэвида Перрона.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Дадонова помогла «Флориде» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ.