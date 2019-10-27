Траньков: невозможно радоваться бронзе Тарасовой и Морозова на Skate Canada
- Reuters
«Конечно, невозможно радоваться третьему месту, но, с другой стороны, видно проделанную работу. Когда люди полностью меняют свой быт, свою систему тренировок, ждать от них быстрых успехов было бы глупо», — приводит слова бывшего тренера спортсменов ТАСС.
Он также отметил, что не видит большой проблемы в ошибках Тарасовой и Морозова, так как многие фигуристы относятся к Гран-при как к тренировке перед более важными стартами.
«Я вижу результаты — мне нравится, как они выглядят, у них отличные костюмы, хорошие программы, короткая — просто шикарная, в отличие от прошлого года, с произвольной тоже можно работать», — добавил Траньков.
Ранее глава ФФККР оценил выступление Александры Трусовой на этапе Гран-при в Канаде.