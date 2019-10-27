Траньков: невозможно радоваться бронзе Тарасовой и Морозова на Skate Canada

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о результате россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, выступающих в соревнованиях спортивных пар, на втором в сезоне этапе серии Гран-при, который прошёл в канадской Келоуне.
Траньков: невозможно радоваться бронзе Тарасовой и Морозова на Skate Canada
  • Reuters

«Конечно, невозможно радоваться третьему месту, но, с другой стороны, видно проделанную работу. Когда люди полностью меняют свой быт, свою систему тренировок, ждать от них быстрых успехов было бы глупо», — приводит слова бывшего тренера спортсменов ТАСС.

Он также отметил, что не видит большой проблемы в ошибках Тарасовой и Морозова, так как многие фигуристы относятся к Гран-при как к тренировке перед более важными стартами.

«Я вижу результаты — мне нравится, как они выглядят, у них отличные костюмы, хорошие программы, короткая — просто шикарная, в отличие от прошлого года, с произвольной тоже можно работать», — добавил Траньков.

Ранее глава ФФККР оценил выступление Александры Трусовой на этапе Гран-при в Канаде.

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