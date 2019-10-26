Тренер «Арарата»: за четыре месяца работы ни разу не получал зарплату

Главный тренер московского «Арарата» Василий Рожнов рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе после акции протеста футболистов команды на матче 15-го тура Профессиональной футбольной лиги с саратовским «Соколом».

«Ситуация в команде простая. Я четыре месяца тренирую «Арарат» и ни разу не получал ни зарплаты, ни премии. Кормят обещаниями, а на деле ничего. Вот он, весь современный футбол», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По его словам, руководство уже несколько месяцев обещает всё выплатить, но на деле ничего не происходит. Тем не менее он продолжает возглавлять команду, так как ему неудобно перед человеком, пригласившим его. Он также признался, кто предложил акцию протеста.

«Эту акцию предложило руководство, но не высшее, клуба, потому что они в такой же ситуации. Мы в одинаковой ситуации, никто не получает денег. Как можно давать какую-то нагрузку ребятам в этой ситуации? Я ведь не знаю, ел футболист вчера или нет», — добавил Рожнов.

Сам матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Сокола».

В турнирной таблице зоны «Запад» ПФЛ «Арарат» занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что игроки клуба ПФЛ «Арарат» вышли на матч в футболках с надписью «Где наши деньги?».