Адиев объяснил свой уход из «Ахмата»

Бывший тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев объяснил, почему решил покинуть клуб спустя десять дней после вступления в должность.

«В глубине души «Ахмат» у меня ассоциируется с домом, уютом, теплом. Когда после неудачного старта руководство попросило помочь, язык не повернулся отказать. Умом понимал — не стоит. А после первой же игры с «Уфой» окончательно убедился, что принял неправильное решение. Сейчас моё появление в штабе «Ахмата» лишь взбудоражило общественность. Я видел, что между мной и Игорем Михайловичем вбивается клин. Причём с каждым днём всё нагнеталось. Это неизбежно привело бы к расколу в коллективе. Плюс нервировали разговоры, что следующим главным тренером «Ахмата» точно будет Адиев. Я не хочу становиться главным из-за чьей-то спины! Репутацией своей дорожу!» — заявил Адиев в интервью «Спорт-Экспрессу».

В настоящее время главным тренером «Ахмата» является Игорь Шалимов, сменивший по ходу сезона Рашида Рахимова.

Ранее сообщалось, что в матче молодёжных команд «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая потасовка.