В матче молодёжных команд «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая потасовка

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В поединке 14-го тура молодёжного первенства между «Ахматом» и «Арсеналом», который проходил в Грозном, произошла массовая потасовка.
В матче молодёжных команд «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая потасовка
  • РИА Новости

Потасовка началась в конце первого тайма. Причиной стал жёсткий фол со стороны игрока гостей на футболисте хозяев. Произошла потасовка, в ходе которой на поле выбежали запасные и представители команд.

Арбитр встречи удалил трёх игроков: у «Ахмата» — Таймаза Хизриева и Мурсалина Денилханова, а у «Арсенала» — Никиту Мельникова.

Ранее сообщалось, что в конце матча «Оренбург» — «Крылья Советов» произошла потасовка.

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