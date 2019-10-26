В матче молодёжных команд «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая потасовка
- РИА Новости
Потасовка началась в конце первого тайма. Причиной стал жёсткий фол со стороны игрока гостей на футболисте хозяев. Произошла потасовка, в ходе которой на поле выбежали запасные и представители команд.
Арбитр встречи удалил трёх игроков: у «Ахмата» — Таймаза Хизриева и Мурсалина Денилханова, а у «Арсенала» — Никиту Мельникова.
Ранее сообщалось, что в конце матча «Оренбург» — «Крылья Советов» произошла потасовка.