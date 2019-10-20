В конце матча «Оренбург» — «Крылья Советов» произошла потасовка

В концовке матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» (0:1) произошла потасовка с участием футболистов и тренеров двух команд.

Инцидент произошёл после того как игроки «Оренбурга» стали слишком активно требовать пенальти в ворота соперника, так как, по их мнению, мяч попал в руку игроку «Крыльев».

После этого произошёл конфликт между игроками и тренерскими штабами команд.

По итогам эпизода с поля был удалён защитник гостей Александр Анюков, который ударил хавбека «Оренбурга» Андреа Чуканова. Помимо этого главный арбитр встречи Василий Казарцев показал красные карточки наставнику хозяев Владимиру Федотову и главному тренеру «Крыльев Советов» Миодрагу Божовичу.

Ранее «Крылья Советов» одолели «Оренбург» в 13-м туре РПЛ.