«Крылья Советов» одолели «Оренбург» в 13-м туре РПЛ

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Самарские «Крылья Советов» на выезде переиграли «Оренбург» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Крылья Советов» одолели «Оренбург» в 13-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 18-й минуте забил Паул Антон.

В компенсированное время самарцы остались в меньшинстве после удаления Александра Анюкова.

«Крылья Советов» набрали 17 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 14 баллами в активе располагается на 12-й позиции.

Ранее хет-трик Артёма Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» в 13-м туре РПЛ.

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