Гришин: в чемпионской гонке по-прежнему участвуют пять команд

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«На мой взгляд, в ней по-прежнему участвуют пять команд, так как отставания незначительные. Кто будет удачливее, тот и завоюет титул. С другой стороны, впереди ещё 17 туров и тяжело загадывать наперёд. Сложно сказать, в каком состоянии будут находиться претенденты на золото после зимней паузы», — сказал Гришин в интервью RT.

Ранее шестикратный чемпион России Валерий Кечинов заявил, что за золото будут бороться «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».