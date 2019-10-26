Гришин: в чемпионской гонке по-прежнему участвуют пять команд
- РИА Новости
«На мой взгляд, в ней по-прежнему участвуют пять команд, так как отставания незначительные. Кто будет удачливее, тот и завоюет титул. С другой стороны, впереди ещё 17 туров и тяжело загадывать наперёд. Сложно сказать, в каком состоянии будут находиться претенденты на золото после зимней паузы», — сказал Гришин в интервью RT.
Ранее шестикратный чемпион России Валерий Кечинов заявил, что за золото будут бороться «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».