Кечинов: за золото будут бороться «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар»

Шестикратный чемпион России Валерий Кечинов рассказал о борьбе за титул в текущем сезоне РПЛ.

«На сегодняшний момент «Локомотив» — главный конкурент «Зенита». Можно ещё назвать «Краснодар». У команды поставлена игра, и за счёт этого она добивается результата. Думаю, именно эти три коллектива будут бороться за золото. «Ростов»? Всё-таки поражение со счётом 1:6 от «Зенита» стало красноречивым. Я очень верил в подопечных Валерия Карпина, но претендент на чемпионство не имеет права так проигрывать прямому конкуренту. Думаю, жёлто-синие продолжат борьбу за место в первой пятёрке», — подчеркнул Кечинов в интервью RT.

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