Футболист «Ювентуса» Кьеллини сравнил Роналду с гиеной

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о физической форме и игре своего одноклубника Криштиану Роналду.

«Вы никогда не увидите, чтобы он позволял себе роскошь оставаться таким, какой есть», — приводит слова Кьеллини Marca.

Он отметил, что даже в 34 года у Роналду есть стимул развиваться.

«Всё, что вам нужно сделать, это помочь ему ощущать себя комфортно в команде, потому что когда он на поле, то выглядит словно гиена», — подчеркнул Кьеллини.

Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. С тех пор он провёл 53 матча за «бьянконери», в которых забил 33 мяча и отдал 11 результативных передач.

Ранее Лионель Месси повторил рекорд Роналду и Рауля, забив 33 разным клубам в ЛЧ.