Футболист «Ювентуса» Кьеллини сравнил Роналду с гиеной
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«Вы никогда не увидите, чтобы он позволял себе роскошь оставаться таким, какой есть», — приводит слова Кьеллини Marca.
Он отметил, что даже в 34 года у Роналду есть стимул развиваться.
«Всё, что вам нужно сделать, это помочь ему ощущать себя комфортно в команде, потому что когда он на поле, то выглядит словно гиена», — подчеркнул Кьеллини.
Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. С тех пор он провёл 53 матча за «бьянконери», в которых забил 33 мяча и отдал 11 результативных передач.
Ранее Лионель Месси повторил рекорд Роналду и Рауля, забив 33 разным клубам в ЛЧ.