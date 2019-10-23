Месси повторил рекорд Роналду и Рауля, забив 33 разным клубам в ЛЧ

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Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси поразил ворота 33-го клуба, против которого играл в Лиге чемпионов.
Месси повторил рекорд Роналду и Рауля, забив 33 разным клубам в ЛЧ
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

32-летний форвард отличился на старте матча третьего тура группового этапа с пражской «Славией», которая таким образом стала 33-й командой, чьи ворота сумел поразить аргентинец.

Таким образом, Месси сумел повторить достижение легендарного нападающего «Реала» Рауля Гонсалеса, а также форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, в активе которых также как минимум по одному голу 33 различным командам.

Ранее сообщалось, что Месси стал первым игроком, забившим в 15 розыгрышах Лиги чемпионов подряд.

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