Экс-игрок «Локомотива» Сенников заявил, что занятия любовью мешают футболу

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников рассказал, что занятия любовью мешают футболу.
Экс-игрок «Локомотива» Сенников заявил, что занятия любовью мешают футболу
  • РИА Новости

«Конечно, это мешает. За два дня до игры не рекомендуется. Секс — энергетически затратный процесс. Особенно для мужчин», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

При этом он отметил, что женщины, в отличие от мужчин, наоборот, заряжаются таким образом дополнительной энергией.

«Не зря же придумали все эти карантины на базе», — добавил Сенников.

Сенников выступал за «Локомотив» с 2000 по 2010 год. На его счету также 26 матчей за сборную России с 2002 по 2005 год.

Ранее вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны назвал полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка лучшим футболистом на планете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить