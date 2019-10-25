Экс-игрок «Локомотива» Сенников заявил, что занятия любовью мешают футболу

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников рассказал, что занятия любовью мешают футболу.

«Конечно, это мешает. За два дня до игры не рекомендуется. Секс — энергетически затратный процесс. Особенно для мужчин», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

При этом он отметил, что женщины, в отличие от мужчин, наоборот, заряжаются таким образом дополнительной энергией.

«Не зря же придумали все эти карантины на базе», — добавил Сенников.

Сенников выступал за «Локомотив» с 2000 по 2010 год. На его счету также 26 матчей за сборную России с 2002 по 2005 год.

Ранее вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны назвал полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка лучшим футболистом на планете.