Вратарь «Ювентуса» назвал Крыховяка лучшим футболистом на планете

Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал, кого бы выделил в московском «Локомотиве» после матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Гжегож Крыховяк — лучший игрок на планете. Он мой лучший друг. Мы начали путь в футболе вместе, ещё 15 лет назад в Польше. То, как складываются наши карьеры, — красивая история. Гжегож заслуживает большого уважения», — приводят слова Щенсны «Известия».

Он также отметил, что «Локомотив» является очень хорошей командой с отлажеными действиями.

«Локомотив» на выезде уступил «Ювентусу» со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.

Ранее эксперт Александр Бубнов сравнил «Локомотив» в матче с «Ювентусом» с командами известного тренера Жозе Моуринью.