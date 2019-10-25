Вратарь «Ювентуса» назвал Крыховяка лучшим футболистом на планете

Короткая ссылка
Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал, кого бы выделил в московском «Локомотиве» после матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Вратарь «Ювентуса» назвал Крыховяка лучшим футболистом на планете
  • РИА Новости

«Гжегож Крыховяк — лучший игрок на планете. Он мой лучший друг. Мы начали путь в футболе вместе, ещё 15 лет назад в Польше. То, как складываются наши карьеры, — красивая история. Гжегож заслуживает большого уважения», — приводят слова Щенсны «Известия».

Он также отметил, что «Локомотив» является очень хорошей командой с отлажеными действиями.

«Локомотив» на выезде уступил «Ювентусу» со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.

Ранее эксперт Александр Бубнов сравнил «Локомотив» в матче с «Ювентусом» с командами известного тренера Жозе Моуринью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить