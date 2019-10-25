Вратарь «Ювентуса» назвал Крыховяка лучшим футболистом на планете
- РИА Новости
«Гжегож Крыховяк — лучший игрок на планете. Он мой лучший друг. Мы начали путь в футболе вместе, ещё 15 лет назад в Польше. То, как складываются наши карьеры, — красивая история. Гжегож заслуживает большого уважения», — приводят слова Щенсны «Известия».
Он также отметил, что «Локомотив» является очень хорошей командой с отлажеными действиями.
«Локомотив» на выезде уступил «Ювентусу» со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.
Ранее эксперт Александр Бубнов сравнил «Локомотив» в матче с «Ювентусом» с командами известного тренера Жозе Моуринью.