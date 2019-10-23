Бубнов сравнил «Локомотив» в матче с «Ювентусом» с командами Моуринью
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«Главный вывод по этой встрече: Сёмин научил «Локомотив» достойно играть с большими европейскими командами. В Турине команда и вовсе заставила серьёзно понервничать явного фаворита», — приводит слова Бубнова Sportbox.
По его мнению, железнодорожники грамотно выстроили игру в первом тайме, но всё же во второй половине игры «Ювентус» продемонстрировал свой класс. Он также отметил, что подопечным Юрия Сёмина немного не хватило везения.
«Тем не менее с точки зрения построения оборонительной игры «Локомотив» выглядел очень хорошо, почти как былые автобусы Моуринью. Правда, команды Жозе также превосходили железнодорожников в классе», — сказал Бубнов.
«Локомотив» на выезде уступил «Ювентусу» со счётом 1:2. В четвёртом туре команды встретятся в Москве на «РЖД Арене». Игра пройдёт 6 ноября.
Ранее тренер «Ювентуса» отметил игру Алексея Миранчука в матче Лиги чемпионов.