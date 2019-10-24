Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дастин Порье перенесёт операцию на бедре.

Как сообщает MMA Fighting, 30-летнего бойца беспокоит хроническая травма бедра, и спортсмен решил обратиться к хирургам, чтобы исправить эту проблему.

Отмечается, что он сможет вернуться в октагон не раньше марта 2020 года.

Последний на данный момент бой Порье провёл в сентябре 2019 года, проиграв действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову удушающим приёмом в третьем раунде.

Ранее Макгрегор рассказал, почему не приехал на бой Нурмагомедова с Порье.