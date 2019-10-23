Депутат сообщил, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футболе

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев сообщил, что правительство поддержало законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

По словам Лебедева, которые передаёт ТАСС, теперь законопроект будет рассмотрен в профильном комитете по экономической политике.

«Если по срокам всё благополучно сложится, в ноябре нижняя палата рассмотрит его в первом чтении, а уже к Новому году закон может быть принят окончательно», — добавил депутат.

Ранее Дмитрий Свищёв выразил надежду, что выход национальной команды на чемпионат Европы по футболу поможет принятию закона о продаже пива на отечественных стадионах.