Депутат сообщил, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футболе
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По словам Лебедева, которые передаёт ТАСС, теперь законопроект будет рассмотрен в профильном комитете по экономической политике.
«Если по срокам всё благополучно сложится, в ноябре нижняя палата рассмотрит его в первом чтении, а уже к Новому году закон может быть принят окончательно», — добавил депутат.
Ранее Дмитрий Свищёв выразил надежду, что выход национальной команды на чемпионат Европы по футболу поможет принятию закона о продаже пива на отечественных стадионах.