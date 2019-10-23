Депутат сообщил, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футболе

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Депутат Госдумы России Игорь Лебедев сообщил, что правительство поддержало законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Депутат сообщил, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футболе
  • © Peter Dench
  • Gettyimages.ru

По словам Лебедева, которые передаёт ТАСС, теперь законопроект будет рассмотрен в профильном комитете по экономической политике.

«Если по срокам всё благополучно сложится, в ноябре нижняя палата рассмотрит его в первом чтении, а уже к Новому году закон может быть принят окончательно», — добавил депутат.

Ранее Дмитрий Свищёв выразил надежду, что выход национальной команды на чемпионат Европы по футболу поможет принятию закона о продаже пива на отечественных стадионах.

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