Кунченко: я бы подрался с Масвидалем и за счёт него раскрутился

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Кунченко заявил, что хотел бы встретиться в бою с американцем Хорхе Масвидалем.
Кунченко: я бы подрался с Масвидалем и за счёт него раскрутился
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«Честно говоря, стараюсь ничего не загадывать. Если UFC в ближайшее время назначит мне бой, уже будет хорошо, поскольку промоушен может с этим затянуть. Поэтому выбирать себе соперника не приходится. Но я бы подрался с Хорхе Масвидалем. Он вырубил Бена Аскрена и сразу же стал популярным, за счёт него я бы и сам раскрутился. К тому же он не борется, а в основном работает в стойке», — признался Кунченко в интервью RT.

Он также сказал, что ему хотелось бы сразиться с Дональдом Серроне, но тот перешёл в лёгкую весовую категорию.

Ранее Кунченко объяснил, почему Тони Фергюсон не опасен для Хабиба Нурмагомедова.

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