Маттек-Сандс: Уильямс близка к тому, чтобы выиграть 24-й турнир Большого шлема

Американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс не считает, что её соотечественнице Серене Уильямс надо прекратить карьеру, так как у неё не получается пока побить рекорд Маргарет Корт по числу титулов на турнирах Большого шлема.

«Я вижу, что она по-прежнему крайне мотивирована. Думаю, важнее рекорда Корт для неё победа на турнире Большого шлема после рождения дочери», — рассказала спортсменка в интервью RT.

Он отметила, что многим теннисисткам, которые становились матерями, удавалось вернуться в спорт и Уильямс доказывает, что это возможно.

«Она до сих пор демонстрирует великолепный теннис, с каждым месяцем всё больше приходя в форму. Это большой вызов: она близка к цели, и это раззадоривает её ещё больше. Мне кажется, именно поэтому у неё есть запал для следующего сезона», — добавила Маттек-Сандс.

Ранее Маттек-Сандс вспомнила о том, как порвала связки на Уимблдоне.