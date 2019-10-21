Теннисистка из США вспомнила о том, как порвала связки на Уимблдоне

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Американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс рассказала о своей тяжёлой травме, которую она получила в матче с румынкой Сораной Кырстей на турнире Большого шлема Уимблдона в 2017 году.
Теннисистка из США вспомнила о том, как порвала связки на Уимблдоне
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мне просто не повезло. Меня уже беспокоило колено, но оно не было зафиксировано. И именно в этом матче я поскользнулась на траве и подвернула его. Хирург сказал, что колено оказалось в неправильном положении и разрыв связки был неизбежен», — рассказала спортсменка в эксклюзивном интервью RT.

При этом она отметила, что сейчас её дела обстоят куда лучше, хотя на протяжении полутора месяцев после травмы её нога не могла согнуться.

«Мне буквально пришлось учиться заново ходить и бегать. Но сейчас я чувствую себя ещё более сильной и очень этому рада», — добавила Маттек-Сандс.

Ранее американская теннисистка заявила, что у неё много поклонников в России.

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