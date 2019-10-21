Американская теннисистка: в России у меня много классных поклонников

Короткая ссылка
Американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс рассказала, что у неё есть персональные болельщики в России, которые поддерживали её во время турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
Американская теннисистка: в России у меня много классных поклонников
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В России у меня много классных поклонников, с которыми общаюсь в основном в социальных сетях. И во время матчей на трибунах за меня болеет своя небольшая группа поддержки. После игры я долго раздавала автографы, сделала много совместных фотографий с болельщиками. Поэтому для меня настоящее удовольствие здесь находиться», — рассказала Маттек-Сандс RT.

Она также упомянула, что один из её первых тренеров был из Москвы.

«Поэтому я чувствую, что у меня есть некая связь с этой страной с самого юного возраста. Когда мне было около семи лет, к нам приезжали девочки из России, они жили с нами под одной крышей на протяжении нескольких месяцев. Я тренировалась с ними, и это мотивировало меня продолжать работать над собой», — добавила американская теннисистка.

Ранее Маттек-Сандс поделилась впечатлениями от посещения Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить