Российские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил две российские бригады арбитров на матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Алексей Еськов рассудит матч между французским «Ренном» и румынским ЧФР. Его помощниками станут Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко, а резервным арбитром — Владислав Безбородов. Игра состоится 24 октября в Ренне.

Сергей Иванов назначен на матч между бельгийским «Гентом» и немецким «Вольфсбургом». Ассистентами Иванова станут Роман Усачёв и Алексей Лунёв, а резервным арбитром — Михаил Вилков. Матч пройдёт 24 октября в Генте.

Ранее УЕФА назначил арбитров на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы.