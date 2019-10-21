Российские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил две российские бригады арбитров на матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Российские арбитры получили назначения на матчи Лиги Европы
  • РИА Новости

Алексей Еськов рассудит матч между французским «Ренном» и румынским ЧФР. Его помощниками станут Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко, а резервным арбитром — Владислав Безбородов. Игра состоится 24 октября в Ренне.

Сергей Иванов назначен на матч между бельгийским «Гентом» и немецким «Вольфсбургом». Ассистентами Иванова станут Роман Усачёв и Алексей Лунёв, а резервным арбитром — Михаил Вилков. Матч пройдёт 24 октября в Генте.

Ранее УЕФА назначил арбитров на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы.

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