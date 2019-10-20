Украинец Гвоздик оказался в больнице после боксёрского боя с Бетербиевым

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Промоутер украинского боксёра Александра Гвоздика Тедди Атлас заявил, что его клиент оказался в больнице с подозрением на травму головы после титульного поединка с россиянином Артуром Бетербиевым за титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе.
Украинец Гвоздик оказался в больнице после боксёрского боя с Бетербиевым
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«Доктор посоветовал остаться в больнице на сутки. Александр почувствовал боль в затылке, и врачи решили перестраховаться, так как на рентгене, возможно, увидели что-то небольшое», — приводит слова Атласа ESPN.

При этом он отметил, что Гвоздик в целом нормально себя чувствует и уже 21 октября отправится в Нью-Йорк.

Бетербиев 19 октября нокаутировал Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере. До боя с Бетербиевым Гвоздик также являлся непобедимым бойцом, одержав 17 побед.

Ранее Костя Цзю назвал Бетербиева лучшим боксёром России.

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