Цзю назвал Бетербиева лучшим боксёром России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю поделился впечатлениями от победы обладателя титулов по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком.

«Считаю, что до нокаута в бою вёл Бетербиев. Посмотрим, как он выступит против Мэнга Фанлунга в начале следующего года. Бетербиев — это лучший российский боксёр на данный момент. Не знаю, с кем из соотечественников ему стоит провести поединок. Что касается Ковалёва, то у него скоро встреча с Альваресом. Дай бог, чтобы Сергей выиграл у него. Тяжёлый будет бой. Бивол тоже хороший боксёр. Мне повезло, что я ни разу в жизни против своих не выступал», — цитрует Цзю «Чемпионат».

В ночь на 19 октября Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика и стал обладателем двух титулов в полутяжёлом весе — IBF и WBC.

Ранее сообщалось, что Бетербиев стал пятым российским боксёром в истории, объединившим два титула.