Бетербиев стал пятым российским боксёром в истории, объединившим два титула

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Российский боксёр Артур Бетербиев после победы над украинцем Александром Гвоздиком стал пятым россиянином в истории, которому удалось объединить два титула.
Бетербиев стал пятым российским боксёром в истории, объединившим два титула
  • © JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Бетербиев 19 октября в Филадельфии нокаутировал Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе, одержав 15-ю победу в карьере.

До него два пояса чемпиона мира сразу держали Костя Цзю, Денис Лебедев, Сергей Ковалёв и Мурат Гассиев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над украинцем Гвоздиком.

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