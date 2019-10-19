Бетербиев стал пятым российским боксёром в истории, объединившим два титула

Российский боксёр Артур Бетербиев после победы над украинцем Александром Гвоздиком стал пятым россиянином в истории, которому удалось объединить два титула.

Бетербиев 19 октября в Филадельфии нокаутировал Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе, одержав 15-ю победу в карьере.

До него два пояса чемпиона мира сразу держали Костя Цзю, Денис Лебедев, Сергей Ковалёв и Мурат Гассиев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над украинцем Гвоздиком.