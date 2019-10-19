Бетербиев стал пятым российским боксёром в истории, объединившим два титула
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- AFP
Бетербиев 19 октября в Филадельфии нокаутировал Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе, одержав 15-ю победу в карьере.
До него два пояса чемпиона мира сразу держали Костя Цзю, Денис Лебедев, Сергей Ковалёв и Мурат Гассиев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над украинцем Гвоздиком.