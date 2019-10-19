Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над украинцем Гвоздиком

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу российского боксёра Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком в бою за титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC.
Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над украинцем Гвоздиком
  • @arturbeterbiev
  • Instagram

«Артур Бетербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF. В Филадельфии он одержал убедительную победу нокаутом над украинским боксёром Александром Гвоздиком. Артур завоёвывает два пояса! В десятом раунде судья остановил бой после третьего нокдауна. У Артура блестящий результат: 15 боев, 15 побед, 15 нокаутов!» — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Бетербиев 19 октября нокаутировал Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере. До боя с Бетербиевым Гвоздик также являлся непобедимым бойцом, одержав 17 побед.

Ранее экс-чемпион WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд заявил, что Бетербиев смял Гвоздика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить