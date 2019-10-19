Дрозд: Бетербиев просто смял Гвоздика

Бывший чемпион WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд прокомментировал победу своего соотечественника Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком в бою за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC.

«Артур просто смял Гвоздика. Как только Бетербиев включил скорость повыше, Гвоздика просто не стало. Не зря все говорят о мощи Артура. Бетербиев, по сути, достаточно легко добыл победу в бою с чемпионом мира. Гвоздику не хватило силы удара. Бетербиев просто не чувствовал джебы, которыми попадал Александр. Гвоздику не хватило мощи», — приводит слов Дрозда РИА Новости.

Бетербиев 19 октября нокаутировал Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере.

Ранее Умар Кремлёв заявил, что не сомневался в победе Бетербиева.