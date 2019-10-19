Кремлёв: я не сомневался в победе Бетербиева

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком в бою за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC.

«Хочу поздравить Артура с яркой и красивой победой. Бетербиев показал, как дерутся настоящие чемпионы. Я изначально говорил, что у Гвоздика не будет шансов. Я не сомневался в победе Артура. Бетербиев в этом весе может любому составить конкуренцию. И сейчас мы ждём победителя дома и от Федерации бокса России готовим ему приз. Подробности пока раскрывать не будем», — приводит слова Кремлёва РИА Новости.

Бетербиев 19 октября нокаутировал Гвоздика в десятом раунде поединка за титулы чемпиона IBF и WBC, одержав 15-ю победу в карьере.

Ранее промоутер назвал следующего соперника Бетербиева.