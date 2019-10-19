Экс-теннисист Чесноков прокомментировал смерть Волкова

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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на смерть двукратного финалиста Кубка Дэвиса в составе сборной России Александра Волкова.
Экс-теннисист Чесноков прокомментировал смерть Волкова
  • © Владимир Родионов
  • РИА Новости

«Всё так произошло, потому что он не смог себя пересилить и не пить. Я с ним разговаривал этим летом в начале июня, предлагал съездить на чемпионат мира в августе. Он сказал, что скорее всего не сможет выйти из запоя», — приводит слова бывшей девятой ракетки мира «Чемпионат».

По его словам, через полтора месяца после того разговора Волков вышел из больницы и с ним всё было в порядке. Он отметил, что всегда хорошо общался с Волковым.

«Когда мы вместе играли турнир пять лет назад: вечером сели ужинать, я заказал бутылку вина, чтобы выпить по бокалу, на что он ответил: «Я не буду, так как потом не смогу остановиться», — сказал Чесноков.

Волков за свою карьеру выиграл три турнира и поднимался на 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 1993 году он дошёл до полуфинала US Open, а 1994 и 1995 годах играл в финале Кубка Дэвиса за сборную России.

Ранее сообщалось, что скончался бывший теннисист сборной России Волков.

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