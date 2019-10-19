Скончался бывший теннисист сборной России Волков
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«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром, мой друг», — написал Кафельников в своём Twitter.
Волков ушёл из жизни в возрасте 52 лет.
Волков за свою карьеру выиграл три турнира и поднимался на 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 1993 году он дошёл до полуфинала US Open, а 1994 и 1995 годах играл в финале Кубка Дэвиса за сборную России.
Позже он также работал тренером национальной команды.
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