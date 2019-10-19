Скончался бывший теннисист сборной России Волков

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников сообщил о смерти российского теннисиста Александра Волкова.

«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром, мой друг», — написал Кафельников в своём Twitter.

Волков ушёл из жизни в возрасте 52 лет.

Волков за свою карьеру выиграл три турнира и поднимался на 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 1993 году он дошёл до полуфинала US Open, а 1994 и 1995 годах играл в финале Кубка Дэвиса за сборную России.

Позже он также работал тренером национальной команды.

Ранее сообщалось, что двукратный призёр ОИ по плаванию Андрей Смирнов умер в возрасте 62 лет.