Двукратный призёр ОИ Смирнов умер в возрасте 62 лет

Двукратный призёр Олимпийских игр 1976 года в соревнованиях по плаванию Андрей Смирнов умер на 63-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Смирнов в составе сборной СССР стал обладателем серебряной медали на Играх 1976 года в Монреале в эстафете 4 × 200 м вольным стилем, а также бронзовой награды в комплексном плавании на 400 м.

В его активе серебро и бронза ЧМ-1975, два серебра ЧЕ-1977, а также бронза континентального первенства 1974 года.

Ранее сообщалось, что американский боксёр Патрик Дэй скончался после нокаута.