Двукратный призёр ОИ Смирнов умер в возрасте 62 лет

Короткая ссылка
Двукратный призёр Олимпийских игр 1976 года в соревнованиях по плаванию Андрей Смирнов умер на 63-м году жизни.
Двукратный призёр ОИ Смирнов умер в возрасте 62 лет
  • Pixabay

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Смирнов в составе сборной СССР стал обладателем серебряной медали на Играх 1976 года в Монреале в эстафете 4 × 200 м вольным стилем, а также бронзовой награды в комплексном плавании на 400 м.

В его активе серебро и бронза ЧМ-1975, два серебра ЧЕ-1977, а также бронза континентального первенства 1974 года.

Ранее сообщалось, что американский боксёр Патрик Дэй скончался после нокаута.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить