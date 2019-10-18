Бутырская о конфликте Туктамышевой и Косторной в Финляндии: Лиза не могла так поступить

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Экс-чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась мнением о конфликте между Елизаветой Туктамышевой и Алёной Косторной, который, по информации СМИ, произошёл перед церемонией награждения Finlandia Trophy.
Бутырская о конфликте Туктамышевой и Косторной в Финляндии: Лиза не могла так поступить
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Не верю слухам. В первый раз слышу об этом, но Лиза — очень открытый человек и копаться может разве что в себе. Туктамышева всегда думает только о своей работе, и не поверю никогда в жизни, что она могла так поступить. Тем более у неё могли сдать нервы давным-давно, но она продолжает выходить на лёд и с каждым сезоном усложняет свою программу. Лиза — сильная и интересная фигуристка с большим именем», — заявила эксперт в интервью RT.

Ранее Бутырская рассказала об уникальном элементе 15-летней фигуристки Щербаковой.

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