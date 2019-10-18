Директор турнира ATP в Вене подтвердил отказ Медведева от участия

Директор турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене Хервиг Штрака подтвердил, что россиянин Даниил Медведев не выступит на соревнованиях.

«Медведев после снятия с Кубка Кремля два дня ждал, чтобы увидеть, в каком состоянии будет его тело. После очень интенсивной программы в последние недели он всё ещё чувствует недостаток сил и не сможет сыграть в Вене», — приводит слова Штраки официальный сайт турнира.

Турнир в Вене состоится с 21 по 27 октября.

В нынешнем сезоне Медведев выиграл четыре турнира. При этом на шести последних турнирах, в которых Медведев участвовал, он доходил до финала, в том числе на US Open.

Ранее теннисист Андрей Рублёв объяснил, в чём заключается уникальность Медведева.