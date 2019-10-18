Рублёв объяснил, в чём заключается уникальность Медведева

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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, чем четвёртая ракетка мира Даниил Медведев отличается от остальных представителей ATP-тура.

«Мало теннисистов, которых можно было бы сравнить с Даней. Я бы назвал Жиля Симона и Адриана Маннарино. Их стиль игры схож, однако у Медведева он присутствует в улучшенной версии. Он умеет плотно вводить как первую, так и вторую подачу. При этом хорошо держит мяч, достаточно плоско и глубоко посылает его над сеткой. На такой удар очень сложно отвечать атакой, всегда есть риск совершить ошибку. Кроме того, он и сам может забить, если это требуется», — заявил Рублёв в интервью RT.

Российские теннисисты трижды встречались на корте, последний раз — на сентябрьском турнире в Санкт-Петербурге, и во всех трёх матчах победу одержал Медведев.

Ранее Рублёв рассказал, что вынес из матчей с Медведевым.

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